NBA'in eski rol oyuncularından Robert Horry, Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in, Los Angeles Lakers'ın ihtiyaç duyduğu oyuncu olmadığını söyledi.



Horry, Lakers'ın Doncic'i kadrosuna katmasının iyi bir fikir olmayacağına dair inancını dile getirdi.



Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan ve Lakers'ın LeBron James emekli olduktan sonra Doncic'in takımı taşıyacak oyuncu olmasını istediği iddiasını içeren rapor hakkında Horry, 'Big Shot Bob' podcast'inde Slovenyalı yıldızın takımın ihtiyaç duyduğu oyuncu profiline uymadığını belirtti:



"Şunu bir düşünmek gerek, Luka mevcut sözleşmesi sona erdiğinde kaç yaşında olacak? 31 mi, 32 mi? Şu anda çok iyi bir savunmacı değil ve Lakers'ın sorunu da tam olarak bu. Biraz savunma yapabilecek atletik adamlara ihtiyaç duyuyorlar ve Luka da en iyi skorerlerden biri olsa da, elinden birayı düşürmediğini ve pek formda kalacak bir oyuncu olmadığını da biliyoruz. İyi olabilirdi ama muhtemelen ihtiyaç duydukları oyuncu olmazdı."



Şu anda Mavericks ile beş yıllığı 215 milyon dolarlık bir sözleşmesi bulunan Doncic, 2026-27 sezonu sonuna dek Dallas'ta kalmaya hazırlanıyor ve kontratının son yılında bir oyuncu opsiyonu yer alıyor.



Geçtiğimiz sezon maç başına Luka, 33,9 sayı ortalamasıyla NBA'de sayı kralı olurken, ayrıca 9,2 ribaund ve 9,8 asist istatistikleri de kaydetmişti.





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