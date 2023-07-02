Hornets'tan LaMelo Ball'a 260 milyon dolarlık max kontrat!

Charlotte Hornets'ın, LaMelo Ball ile çaylak kontratını 260 milyon dolar değerinde beş yıllık bir maksimum sözleşmeyle uzatmak üzerine anlaşmaya vardığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Hornets'tan LaMelo Ball'a 260 milyon dolarlık max kontrat!
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02 Temmuz 2023 01:09
Charlotte Hornets'ın, LaMelo Ball ile çaylak kontratını 260 milyon dolar değerinde beş yıllık bir maksimum sözleşmeyle uzatmak üzerine anlaşmaya vardığı belirtildi.

Ayak bileği sakatlığı sebebiyle Ball, üçüncü NBA sezonunda yalnızca 36 maç forma giyebilmişti.

Ball bu sezonda 23.3 sayı, 8.4 asist, 6.4 ribaund ve 1.3 top çalma ortalamaları yakalamıştı.

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