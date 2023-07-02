Charlotte Hornets'ın, LaMelo Ball ile çaylak kontratını 260 milyon dolar değerinde beş yıllık bir maksimum sözleşmeyle uzatmak üzerine anlaşmaya vardığı belirtildi.



Ayak bileği sakatlığı sebebiyle Ball, üçüncü NBA sezonunda yalnızca 36 maç forma giyebilmişti.



Ball bu sezonda 23.3 sayı, 8.4 asist, 6.4 ribaund ve 1.3 top çalma ortalamaları yakalamıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ