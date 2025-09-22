Charlotte Hornets, franchise oyuncusu LaMelo Ball'un artık sadece skor üretmekten fazlasını yapmasını istiyor.Charlotte Observer'dan Roderick Boone'un haberine göre, organizasyon Ball'un yeni sezonda daha güçlü bir lider haline gelmesini bekliyor. Takımın en yüksek maaşlı ve yüzü haline gelen Ball'un, sahada ve saha dışında ton belirleyen bir rol üstlenmesi planlanıyor.Ball'un saha içindeki etkisi hiçbir zaman tartışma konusu olmadı. Geçtiğimiz sezon 47 maçta 25.2 sayı, 7.4 asist, 4.9 ribaund ortalamaları yakalayan yıldız guard, kasım ayında Milwaukee Bucks'a karşı 50 sayılık kariyer rekoru kırdı. Ayrıca sezon açılış maçında 30 sayı ve 10 asist barajını geçen ilk Hornets oyuncusu oldu.Ancak sakatlıklar yine onun sezonunu yarıda bıraktı. 28 Mart'ta yapılan açıklamayla, Ball'un ayak bileği ve bileğine iki küçük operasyon geçirdiği ve sezonun geri kalanında forma giymeyeceği duyuruldu. Bu, üst üste üçüncü sezonda 50 maçın altında kalmasına neden oldu.Charlotte, 2025 NBA Draftı'nda kadrosuna genç yetenekler ekledi. İlk tur 4. sıradan Duke'un Kon Knueppel'i seçilirken, ikinci turda Sion James ve Ryan Kalkbrenner kadroya katıldı. Bu genç oyuncuların yanı sıra Collin Sexton, Miles Bridges ve Spencer Dinwiddie gibi deneyimli isimlerle birlikte Hornets yönetimi, Ball'un liderliğiyle takımın gelişimini hızlandırmayı hedefliyor.Takım, ayrıca sakatlıktan dönecek Brandon Miller'ın katkısını bekliyor. Ball ve Miller'ın birlikte oluşturacağı ikili, Charlotte'a dinamik bir skor gücü sağlayabilir. Ancak başarı, Ball'un hücumu organize etmesi ve takım arkadaşlarını daha yüksek seviyeye taşımasına bağlı olacak.Henüz 24 yaşında olan Ball, beş sezonluk NBA kariyerinde 21.0 sayı, 7.4 asist, 6.0 ribaund ortalamalarına sahip. 2022 yılında All-Star seçilen Ball, ligin en pazarlanabilir genç guardlarından biri olarak öne çıkmaya devam ediyor.