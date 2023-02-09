Hong Kong, Türkiye'ye 59 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi

Hong Kong kamu yayın kuruluşu RTHK'nin haberine göre, 59 kişilik arama kurtarma ekibi, dün gece saatlerinde Hong Kong Uluslararası Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarının tarifeli uçuşuyla İstanbul'a hareket etti.



Hong Kong Yangın Hizmetleri Bakanlığı Şehir Arama ve Kurtarma Timi'nden 49 kişinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı, Güvenlik Bürosu ve Göçmenlik Dairesi görevlilerden oluşan ekibe, İtfaiye Teşkilatı Başkan Yardımcısı Yiu Men-yeung'un önderlik ettiği belirtildi.



Beraberinde enkaz keski makineleri ve dedektörlerin de aralarında olduğu 8 ton araç ve malzemeyi afet bölgesine taşıyan ekip, Türkiye'deki yetkililerin yönlendirmesiyle arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlayacak.



Türkiye'nin Hong Kong Başkonsolosu Peyami Kalyoncu, havalimanında ekibi uğurlarken şükranlarını ifade ederek, "Hepsine bol şans diliyorum. Zaman çok değerli, bölgedeki hava şartları elverişsiz. İşleri kolay olmayacak ama yine de onlardan iyi haberler duymayı umuyoruz." dedi.



Başkonsolos Kalyoncu, Türkiye'nin, Hong Kong hükümetinin Çin hükümeti ile koordinasyon içinde sağladığı değerli desteği daima hatırlayacağını ifade etti.



Hong Kong Baş Yöneticisi Vekili Eric Chan ile Güvenlik Bakanı Chris Tang da ekibi uğurlamak üzere havalimanında hazır bulundu.





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