Holstein Kiel'den 5 maç sonra galibiyet

Almanya Bundeliga'nın 15. haftasında Holstein Kiel, Augsburg'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Holstein Kiel'den 5 maç sonra galibiyet
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21 Aralık 2024 19:23
Almanya Bundeliga'nın 15. haftasında Holstein Kiel ile Augsburg karşı karşıya geldi.

Holstein-Stadion oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Holstein Kiel 5-1'lik skorla kazandı.

Holstein Kiel'e galibiyeti getiren gollleri Phil Harres (2), Shuto Machino (2) ve Lasse Rosenboom kaydetti.

HOLSTEIN KIEL'İN HASRETİ SONA ERDİ

Son 5 maçında puan alamayan Holstein Kiel, Bundesliga'daki kötü serisine son verdi.

Gelecek hafta Freiburg deplasmanına gidecek olan Holstein Kiel, bu galibiyet ile birlikte puanını 8'e çıkarırken evinde Stuttgart'ı ağırlayacak olan Augsburg, 16 puanla 13. sırada bulunuyor.

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