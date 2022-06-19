TRABZONSPOR YUSUF'U İSTİYOR

YUSUF BARASI NASIL BİR OYUNCU?

Trabzonspor'da gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ederken, Hollanda basını bordo-mavililerle ilgili bir iddiayı gündeme getirdi. Trabzonspor'un, Alkmaar Zaanstrek forması giyen golcü oyuncu Yusuf Barasi'yi istediği öne sürüldü.Daha önce transferde Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Barasi için, "Türkiye Şampiyonu, AZ Alkmar'ın en önemli potansiyellerinden birinin peşinde" ifadelerine yer verildi.19 yaşında ve 1.82 boyundaki Yusuf, santrfor pozisyonu dışında sol kanatta da oynayabiliyor. sağ ayağını daha çok kullanan hücum oyuncusunun, kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor. Türkiye U21 Takımı'nın da forması giyen futbolcu milli formayla 3 maçta 83 dakika oynadı ve skor üretemedi. Oyuncuya 500 bin Euro değer biçiliyor.