Hoffenheim-Stuttgart maçında kazanan yok!

Bundesliga'nın 23. haftasında Hoffenheim ile Stuttgart 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hoffenheim-Stuttgart maçında kazanan yok!
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23 Şubat 2025 23:28
Bundesliga'nın 23. haftasında Hoffenheim ile Stuttgart karşı karşıya geldi.

PreZero Arena'da oynanan mücadelede Hoffenheim ile Stuttgart 1-1 berabere kaldı.

Konuk ekibin golü 9. dakikada Nick Woltemade'den gelirken Hoffenheim'ın golünü 74. dakikada Gift Orban kaydetti.

ATAKAN KARAZOR 82 DAKİKA SAHADA KALDI

Stuttgart'ta Türk oyuncu Atakan Karazor, ilk 11 başladığı maçta 82. dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Stuttgart ligdeki son 5 maçındaki 4. puan kaybını yaşadı ve 36 puanla 7. sırada kaldı. Hoffenheim ise, 22 puanla 14. sırada bulunuyor.


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