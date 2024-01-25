ABD Milli Takımı genel menajeri Grant Hill, Golden State Warriors forveti Draymond Green'in Paris Olimpiyatları için aday havuzundan çıkarılma sebebinin, aldığı uzaklaştırma cezası olduğunu söyledi.



Hill, muhabirlerle yaptığı bir Zoom görüşmesi sırasında Green'in bu sezon aldığı cezalar nedeniyle Paris'teki Yaz Olimpiyatları'nda oyuncu havuzunun dışında bırakıldığını açıkladı:



"Şimdiye dek verdiği katkılar çok önemliydi ve bu organizasyonun mirasının gerçek bir parçası haline gelmişti. Ancak sanırım bu yıl yaşananlar düşünüldüğünde, sürecin bu özel noktasında Green'e bu listede yer vermeme kararı aldık."



Hill, Green'in kural ihlallerinin kendisini ABD Milli Takımı'nın Olimpiyat oyuncu havuzunun dışında tutması için yeterli olduğunu ise açıkça belirtti:



"Hepimiz kariyerinin bu döneminde kendisine kesinlikle büyük bir saygı ve hassasiyet duyuyoruz. Hem saha içinde hem de saha dışında bazı şeyleri atlatmaya çalıştığının da farkındayız. Bizler de ABD Milli Takımı olarak bu yolculuğunda ona destek olmak istedik ve bu yaz oynamanın kendisine bu yolda yardımcı olmayabileceğini düşündük."



Rio de Janeiro'daki 2016 Olimpiyatları ve Tokyo'daki 2021 Oyunları'nda altın madalya kazanan takımların bir üyesi olan Green, Kasım ayında Minnesota Timberwolves'un pivotu Rudy Gobert'i bir maç sırasında boğmaya çalışması sonrası beş maç ceza almıştı.



Warriors forveti ayrıca Aralık ayında Phoenix Suns'ın pivotu Jusuf Nurkić'in kafasına vurduğu için süresiz uzaklaştırma cezasına çarptırılmış ve bu da kendisinin bu ayın başlarında takımına geri dönmeden önce 12 maç kaçırmasına ve yeniden forma kavuşurken dört maç daha kaçırmasına neden olmuştu.



