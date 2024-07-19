Golden State Warriors'ın yeni guardı Buddy Hield, Stephen Curry ile oluşturduğu ikiliye verilen "Splash Buddies" lakabıyla ilgili "bir problem görmediğini" söyledi.



Hield, gelecek sezon formasını giyeceği Warriors ekibinin taraftarların kendisi ve Curry için oluşturduğu "Splash Buddies" lakabı hakkındaki düşüncelerini şu şekilde aktardı.



"Bir problem görmüyorum ama zamanla oturması daha iyi olur. Kendi kendine oluşsun."



31 yaşındaki oyuncu, 6 Temmuz'da altı takımdan oluşan bir anlaşma ile Warriors tarafından alınmış ve bu anlaşmanın bir parçası olarak 21 milyon dolar değerinde iki yıllık bir sözleşme imzalamıştı.



2023-24 sezonunda Indiana Pacers ve Philadelphia 76ers formalarıyla maç başına 12,1 sayı ve 3,2 ribaund ortalamaları yakalamış olan Hield, kariyeri boyunca maç başına denediği 7,6 üçlük denemesinin %40'ında isabet bularak bu alanda ligin yıllarca en etkin isimlerinden biri olmayı sürdürdü.





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