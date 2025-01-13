Miami Heat guardı Tyler Herro, Heat'in yıldız takım arkadaşı Jimmy Butler'ı uzaklaştırma cezası nedeniyle kaybettiğinden beri toparlandığına inandığını söyledi.



Heat, devam eden bir sözleşme anlaşmazlığı nedeniyle organizasyona zarar veren davranışlarından dolayı yedi maçlık ceza alan Butler olmadan bu sezon 8-7 serisiyle ilerliyor.



Herro, Miami Herald'dan Barry Jackson'a bu süreçte takımın yaşadığı gelişimi şu sözlerle aktardı:



"Birbirimize kenetlenerek, işleri şu anda mevcut olan adamlar üzerinden yürütüyoruz. Elimizdekiler bize yeter ve önemli olan tek şey de bu. Tüm bu kaostan uzaklaşmak ve çıkıp oyunumuzu oynayarak, kimliğimize tekrar kavuşmak istiyoruz."



Heat'in Butler için takas araştırdığı ancak kendisini gönderemediği takdirde takıma dönmesini beklediği bildirilmişti. Butler'ın cezası Çarşamba günü Los Angeles Lakers'a karşı oynanacak maçın ardından sona ermiş olacak.



Herro, Butler'ın cezası başladığından beri son beş maçta ortalama 23,8 sayı, 5,6 ribaund ve 5,0 asistle bir adım öne çıkmıştı.



Miami, 20-17'lik derecesiyle Doğu Konferansı'nda yedinci sırada yer alıyor.



