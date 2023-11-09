Herro, "birkaç hafta yokum" dedi: "Ayağımdan ses geldi"

Miami Heat guardı Tyler Herro, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle "birkaç hafta" forma giymeyi beklemediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Herro, 'birkaç hafta yokum' dedi: 'Ayağımdan ses geldi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Kasım 2023 13:36
Miami Heat guardı Tyler Herro, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle "birkaç hafta" forma giymeyi beklemediğini söyledi.

Takımın dün gece Memphis Grizzlies'e karşı aldığı 108-102'lik galibiyetin ilk çeyreğinde sağ ayak bileğini burkan Herro, soyunma odasına gitmiş ve oyuna bir daha dönmemişti.

Maçtan sonra konuşan Herro, sakatlığı yaşadığı an gerçekleştiğini hissettiğini dile getirdi:

"Tam gerçekleştiği anda hissetmiştim. Ayak bileğimde bazı çıtırtı ve çatlak sesleri duyunca, aklımdan 'Tamam burkuldu' demiştim."

23 yaşındaki oyuncu bu sezon 25.3 sayı, 5.6 ribaund ve 5.0 asist ortalamalarıyla oynuyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery