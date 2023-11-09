Miami Heat guardı Tyler Herro, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle "birkaç hafta" forma giymeyi beklemediğini söyledi.



Takımın dün gece Memphis Grizzlies'e karşı aldığı 108-102'lik galibiyetin ilk çeyreğinde sağ ayak bileğini burkan Herro, soyunma odasına gitmiş ve oyuna bir daha dönmemişti.



Maçtan sonra konuşan Herro, sakatlığı yaşadığı an gerçekleştiğini hissettiğini dile getirdi:



"Tam gerçekleştiği anda hissetmiştim. Ayak bileğimde bazı çıtırtı ve çatlak sesleri duyunca, aklımdan 'Tamam burkuldu' demiştim."



23 yaşındaki oyuncu bu sezon 25.3 sayı, 5.6 ribaund ve 5.0 asist ortalamalarıyla oynuyor.





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