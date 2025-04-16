Hentbolda Nilüfer Belediyespor, DEPSAŞ Enerji As'ı yenerek finale yükseldi

Hentbol: Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabında Nilüfer Belediyespor, DEPSAŞ Enerji As'ı 40-28 yendi ve seride durumu 2-0'a getirerek finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; THF
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Hentbolda Nilüfer Belediyespor, DEPSAŞ Enerji As'ı yenerek finale yükseldi
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16 Nisan 2025 22:02
Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ikinci maçında konuk ettiği DEPSAŞ Enerji As takımını 40-28 mağlup ederek finale yükseldi.

Üçevler Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 22-13 önde tamamlayan Nilüfer Belediyespor, ikinci yarıdaki üstün oyunuyla karşılaşmadan 40-28 galip ayrıldı.

Nilüfer Belediyespor, serideki durumu 2-0'a getirerek, finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

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