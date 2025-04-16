Hentbolda Beşiktaş, Beykoz Belediyespor'u yenerek finale yükseldi!

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabında Beşiktaş, Beykoz Belediyespor'u 35-34 mağlup ederek finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Hentbolda Beşiktaş, Beykoz Belediyespor'u yenerek finale yükseldi!
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16 Nisan 2025 21:58
Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ikinci maçında konuk ettiği Beykoz Belediyespor'u 35-34 yenerek finale yükseldi.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 19-15 üstün geçen siyah-beyazlılar, parkeden 35-34 galip ayrıldı.

İlk maçı da 29-26 üstün geçen siyah-beyazlılar takım, seride 2-0 üstünlük yakalayarak finalde Nilüfer Belediyespor'un rakibi oldu.

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