Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde 3 maç oynandı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında şu ana kadar 3 maç oynandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor: 34-24
Adasokağı-Ortahisar Belediyespor: 33-37
Yenimahalle Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 38-32
Haftanın kapanış maçında yarın Görele Belediyespor ile Anadolu Üniversitesi karşılaşacak.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor: 34-24
Adasokağı-Ortahisar Belediyespor: 33-37
Yenimahalle Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 38-32
Haftanın kapanış maçında yarın Görele Belediyespor ile Anadolu Üniversitesi karşılaşacak.