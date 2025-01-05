Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde 3 maç oynandı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasına 3 maçla devam edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; THF
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde 3 maç oynandı
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05 Ocak 2025 21:20
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında şu ana kadar 3 maç oynandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor: 34-24

Adasokağı-Ortahisar Belediyespor: 33-37

Yenimahalle Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 38-32

Haftanın kapanış maçında yarın Görele Belediyespor ile Anadolu Üniversitesi karşılaşacak.

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