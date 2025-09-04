Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2. hafta maçları oynanacak!

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna ikinci hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ikinci hafta maçlarının programı şöyle:
Cuma:
20.00 Spor Toto-Mihalıççık Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)
6 Eylül Cumartesi:
17.00 Güneysuspor-Önallar Giresunspor (Yenişehir)
17.00 Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)
17.00 Ankara Hentbol-İstanbul Gençlikspor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)
Avrupa kupası maçları nedeniyle Beykoz Belediyespor-Rize Belediyespor ve Beşiktaş-DEPSAŞ Enerji As karşılaşmaları, 17 Eylül'de yapılacak.
