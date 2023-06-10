Hentbol Erkekler Ligi'nde 3.'lük serisi

Hentbol Erkekler Süper Lig üçüncülük maçında, Beşiktaş Yurtbay Seramik Spor Toto'yu 40-32 yenerek seriyi 2-0 yaptı ve sezonu 3. bitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Erkekler Ligi'nde 3.'lük serisi
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10 Haziran 2023 18:24
Son güncelleme 10 Haziran 2023 19:13
Beşiktaş Yurtbay Seramik, Hentbol Erkekler Süper Lig play-off üçüncülük serisi ikinci maçında Spor Toto'yu 40-32 yenerek, seride durumu 2-0 yaptı ve sezonu 3. sırada tamamladı.

Beşiktaş ekip, BJK Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 22-14 önde bitirdi.

SEZONU 3. BİTİRDİ

Serinin ilk maçını 35-30 kazanan Beşiktaş Yurtbay Seramik, ikinci maçtan da galip ayrılarak, sezonu 3. basamakta noktaladı.

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