Hentbol Erkekler Avrupa Kupası başlıyor

Hentbolda EHF Erkekler Avrupa Kupası ikinci turunda 4 Türk takımı mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Erkekler Avrupa Kupası başlıyor
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12 Ekim 2023 17:58
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Erkekler Avrupa Kupası'nda hafta sonu Beşiktaş Safi Çimento, Beykoz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve Spor Toto, ikinci tur ilk maçlarında mücadele edecek.

Organizasyonun birinci eleme turunda Ukrayna'nın Donbas takımını eleyen Beşiktaş Safi Çimento, ikinci turda Kosova'nın KH Besa Famgas takımı ile 15 Ekim Pazar günü Peja kentindeki Karagaci Spor Salonu'nda TSİ 21.00'de karşılaşacak.

Bu maçın rövanşı 21 Ekim Cumartesi günü Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak.

Kupaya ikinci turdan katılan Beykoz Belediyespor ise Belçika'nın Vise BM takımı ile ilk maçta 15 Ekim Pazar günü Beykoz Recep Şahin Köktürk Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de karşılaşacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 21 Ekim Cumartesi günü Belçika'nın Vise kentindeki Hall Omnisports de Vise'de TSİ 20.00'de yapılacak.

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