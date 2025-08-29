29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Heat, Terry Rozier için 'buyout' seçeneğini gündemde tutuyor

Miami Heat, tecrübeli guard Terry Rozier ile yollarını ayırmanın farklı yollarını değerlendiriyor.

calendar 29 Ağustos 2025 15:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Heat, Terry Rozier için 'buyout' seçeneğini gündemde tutuyor
NBA muhabiri Jake Fischer'ın aktardığına göre, Miami yönetimi Rozier'i takaslamak istese de şu ana kadar ciddi bir piyasa oluşmadı. Bu nedenle 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin "buyout" ile feshi ihtimaller arasında.

Rozier, 2023–24 sezonunun ortasında Charlotte'tan Miami'ye katıldığında ilk etapta 16.4 sayı ortalaması yakaladı. Ancak geçtiğimiz sezon 64 maçta 10.6 sayıya gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Şut yüzdeleri de düşüş gösterdi: sahadan yüzde 39.1, üçlüklerde ise yüzde 29.5 ile oynadı.


Rozier'in 2025 sezonu için 26.6 milyon dolarlık kontratı bulunuyor. Bu yüksek rakam, Heat'in kadro yapılanması açısından büyük bir yük oluşturuyor. Takıma yeni katılan Norman Powell ve çaylak Kasparas Jakucionis ile birlikte guard rotasyonu zaten kalabalık hale geldi.

Rozier, kariyerinde özellikle 2018'de Boston Celtics formasıyla playofflarda yakaladığı çıkışla tanınmıştı. Ancak son yıllarda Charlotte'taki parlak döneminin gerisinde kaldı. Miami'nin buyout kararı, Jimmy Butler'ın Golden State'e takaslanmasının ardından başlayan yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak görülüyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
