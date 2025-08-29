Miami Heat, tecrübeli guard Terry Rozier ile yollarını ayırmanın farklı yollarını değerlendiriyor.NBA muhabiri Jake Fischer'ın aktardığına göre, Miami yönetimi Rozier'i takaslamak istese de şu ana kadar ciddi bir piyasa oluşmadı. Bu nedenle 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin "buyout" ile feshi ihtimaller arasında.Rozier, 2023–24 sezonunun ortasında Charlotte'tan Miami'ye katıldığında ilk etapta 16.4 sayı ortalaması yakaladı. Ancak geçtiğimiz sezon 64 maçta 10.6 sayıya gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Şut yüzdeleri de düşüş gösterdi: sahadan yüzde 39.1, üçlüklerde ise yüzde 29.5 ile oynadı.Rozier'in 2025 sezonu için 26.6 milyon dolarlık kontratı bulunuyor. Bu yüksek rakam, Heat'in kadro yapılanması açısından büyük bir yük oluşturuyor. Takıma yeni katılan Norman Powell ve çaylak Kasparas Jakucionis ile birlikte guard rotasyonu zaten kalabalık hale geldi.Rozier, kariyerinde özellikle 2018'de Boston Celtics formasıyla playofflarda yakaladığı çıkışla tanınmıştı. Ancak son yıllarda Charlotte'taki parlak döneminin gerisinde kaldı. Miami'nin buyout kararı, Jimmy Butler'ın Golden State'e takaslanmasının ardından başlayan yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak görülüyor.