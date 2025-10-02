Miami Heat forveti Nikola Jovic, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre dört yıllığı 62,4 milyon dolar değerinde çaylak sözleşme uzatmasına imza attı.South Florida Sun Sentinel'den Ira Winderman'ın haberine göre Jovic'in yeni kontratında son yıl için takım ya da oyuncu opsiyonu bulunmuyor.Sırp basketbolcu, bu yaz çaylak sözleşme uzatması imzalayan beşinci isim oldu. Jovic'in Heat ile uzun vadeli bir kontrata imza atması için 20 Ekim'e kadar süresi vardı.2022 NBA Draftı'nda 27. sıradan seçilen Jovic, kariyerinin ilk üç sezonunu Miami'de geçirdi.22 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon önemli bir gelişim kaydederek 46 maçta 10,7 sayı, 3,9 ribaunt ve 2,8 asist ortalamalarıyla kariyerinin en iyi rakamlarını yakaladı.