Miami Heat'in, Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ı takasa açık durumda olması halinde kovalayabileceği iddia edildi.



Lillard'ın Blazers ile geleceği, ekibin tekrardan sezon bitmeden çok önce playoff potasının dışında kalmasından ötürü, bu yaz belirsiz bir durumda.



Portland ekibi Jerami Grant gibi veteran isimlerle Lillard'ın etrafında yeniden yapılanmaya çalışmış olsa da, aynı zamanda Shaedon Sharpe gibi değerli genç oyuncuları da tutmak istiyordu.



ESPN'den Brian Windhorst, Lillard ve Blazers'ın takas opsiyonlarını araştırmaya karar vermesi durumunda, Heat'in kendisiyle ilgilenmesi beklenen bir takım olduğunu söyledi:



"Bence Heat, başka bir yıldız aramanın eşiğinde. Dame eğer takaslanırsa, onları listeye koyardım. Piyasaya çıkarsa, Heat'in o listede olacağını düşünüyorum. Ellerinde yeterli varlık var mı bilmiyorum. Tekliflerinin çoğu, yakın zamanda sakatlanmış olan Tyler Herro'nun etrafında şekillenecektir. Onu takas edeceklerinden şüpheliyim, yani emin değilim. Fakat sanırım bu tür bir şey olurdu. Ve ayrıca draft seçimleri de sunarlardı."





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