Miami Heat, yıldız oyuncusu Jimmy Butler'a aile üyelerinden birinin vefatının ardından izin verdiğini duyurdu.



Heat'in açıklaması, Butler'ın birkaç antrenmanı kaçırması ve menajerinin takım adına bir açıklama yapmasının ardından geldi.



Butler'ın menajeri aracılığıyla yayınlanan duyuruda, ekip bu zor döneminde Butler ve ailesine başsağlığı diledi:



"Jimmy Butler'a, bir aile üyesinin ölümüyle uğraştığı için izin verilmiştir. Jimmy ve ailesi bu noktada mahremiyet istemektedir. Güncellemeler uygun olduğunda sunulacaktır."



Butler'ın yokluğu, 28-25'lik derecesiyle Doğu Konferansı'nda sekizinci sırada yer alan Heat için zorlu bir döneme denk geldi.



Heat yıldızı, sezonda 21.4 sayı, 5.5 ribaund ve 4.6 asist ortalamalarına sahip.



