Hatayspor'da yeni teknik adam belli oldu

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'da yeni teknik direktör büyük oranda netleşti.

Haber; Sporx.com
Hatayspor'da yeni teknik adam belli oldu
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27 Temmuz 2020 15:16
Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Hatayspor, beIN Sports'un haberine göre teknik direktör Ömer Erdoğan ile prensip anlaşmasına vardı.
 Karagümrük ile teknik direktörlük kariyerine iyi başlayan Ömer Erdoğan, haziran ayında İstanbul ekibiyle yollarını ayırmıştı. Anlaşmanın kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.



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