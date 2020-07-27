Hatayspor'da yeni teknik adam belli oldu

Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Hatayspor, beIN Sports'un haberine göre teknik direktör Ömer Erdoğan ile prensip anlaşmasına vardı.
Karagümrük ile teknik direktörlük kariyerine iyi başlayan Ömer Erdoğan, haziran ayında İstanbul ekibiyle yollarını ayırmıştı. Anlaşmanın kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.
Karagümrük ile teknik direktörlük kariyerine iyi başlayan Ömer Erdoğan, haziran ayında İstanbul ekibiyle yollarını ayırmıştı. Anlaşmanın kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.