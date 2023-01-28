Hatayspor - Trabzonspor: İlk 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.Yeni Hatay Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Maçın VAR koltuğunda ise Serkan Tokat oturacak. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Ligin son 2 haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0, İstanbulspor'u da 4-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, rakibini yenerek bu sezon ilk kez art arda 3 galibiyet almak istiyor.Hatayspor ligde 18 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet ve 17 puanla 17. sırada yer alıyor.Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Burak Öksüz ve Kevin Soni karşılaşmada forma giyemeyecek.Trabzonspor'da ise Jean Phillipe-Gbamin, Edin Visca, Serkan Asan, Marek Hamsik ve Dorukhan Toköz maç kadrosunda yer almayan isimler.Erce, Kamil Ahmet, Burak Bekaroğlu, Recep Burak Yılmaz, Adekugbe, Musa, Boudjemaa, Onur Ergün, Lobjanidze, Kaan, BertuğUğurcan, Peres, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Djaniny, GomezTrabzonspor'da savunmanın önemli isimlerinden Marc Bartra kart sınırında bulunuyor. Bu isimler sarı kart görmeleri halinde haftaya oynanacak Antalyaspor mücadelesinde sahadaki yerini alamayacak.Hatayspor cephesinde ise El Kaabi ile Onur Ergün sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek isimler.Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor, son 4 dış saha maçında 2 puan alabildi.Trabzonspor, söz konusu 4 karşılaşmada Beşiktaş (2-2) ve MKE Ankaragücü (1-1) ile berabere kalırken, VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1 ve Corendon Alanyaspor'a 5-0 mağlup oldu.Bordo-mavili ekip bu dört karşılaşmada 4 gol atabilirken, kalesinde 12 gol gördü.Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçıyla 118 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.