Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında evinde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirdiği ısınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
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14 Ağustos 2024 22:07
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki idman, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Hatayspor'un taktik çalışmayla sona eren basına kapalı antrenmanı, 1 saat 45 dakika sürdü.

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