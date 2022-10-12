Hatayspor'dan transfer yasağı açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, kulübe "Transfer yasağı" geldiği şeklinde haberlerin ardından bir açıklama yaptı.Kulüpten yapılan açıklamada, transfer yasağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi."Gündeme gelen "Transfer Yasağı" haberleri hakkında... Yasal süreci devam eden, eski bir futbolcumuzun davası ile ilgili, FIFA tarafından kulübümüze gönderilen ödeme bilgisi yazısına istinaden gerekli ödeme yasal süre içinde yapılmıştır. Basında yer alan "Transfer yasağı" haberleri gerçeği yansıtmamaktadır"