Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde yer alan Murat Şahin'in yeni takımı belli oldu.Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Murat Şahin ile anlaşma sağlandığını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada,denildi.Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı takımlarda teknik ekipte görev yapan Murat Şahin, ilk kez bir kulüp çalıştıracak.Hatayspor, Süper Lig'in 20. haftasında cuma günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.