Hatayspor'dan sürpriz anlaşma; Murat Şahin

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hatayspor'dan sürpriz anlaşma; Murat Şahin
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2025 14:38
Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde yer alan Murat Şahin'in yeni takımı belli oldu.

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Murat Şahin ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuza Hoş Geldin Murat Şahin. Kulübümüz Teknik Direktör Murat Şahin ile prensipte 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kulüp Başkanımız Hikmet Çinçin ve Başkan Vekilimiz Serdal Şahutoğlu Murat Şahin ile bir araya geldi. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

İLK KEZ KULÜP ÇALIŞTIRACAK

Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı takımlarda teknik ekipte görev yapan Murat Şahin, ilk kez bir kulüp çalıştıracak. 

İLK MAÇI GALATASARAY'A KARŞI

Hatayspor, Süper Lig'in 20. haftasında cuma günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery