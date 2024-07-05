Hatayspor'da sezonun ikinci yarısı için 'yuvaya dönme' hedefi

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un Kulüp Başkanı Levent Mıstıkoğlu, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında ev sahibi statüsünde oldukları maçları kentte oynamayı hedeflediklerini belirterek, "Kimse merak etmesin, Hatayspor küme düşme hattında yer almayacak." dedi.



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından ligden çekilen, 2023-2024 sezonunu da 41 puanla 15'inci sırada tamamlayan bordo-beyazlı takım, sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.



Ev sahibi statüsündeki maçlarını Mersin'de oynayan Hatayspor'un 28 Haziran'daki seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa getirilen Levent Mıstıkoğlu, hedeflerini AA muhabirine anlattı.



Mıstıkoğlu, takımın maçlarını Hatay'da oynamasını hedeflediklerini ve bu kapsamda İskenderun ilçesindeki Sarıseki Stadı'nı Süper Lig'e uygun hale getirmeye çalıştıklarını anlatarak, "Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) bir görevli istedik, bu hafta içerisinde gelecek. Süper Lig maçlarının bu stadyumda oynanabilmesi için eksiklikleri bize bildirecek. Bu eksikleri en kısa süre içerisinde tamamlayıp, maçlarımızı İskenderun ilçesinde oynayacağız. Bu da en geç sezonunun ikinci yarısına yetişecek gibi görünüyor. İlk yarıyı Mersin'de oynamak gibi bir zorunluluğumuz var." diye konuştu.



Levent Mıstıkoğlu, takımın bir an önce Hatay'a dönmesi için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini vurguladı.



"Hatayspor, Hatay'ın takımıdır"



Göreve gelmesinin ardından ilk olarak kulüp yıllık bütçesini hazırladıklarını ve çizelgeye göre transfer politikası uygulayacaklarını belirten Mıstıkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Transfer sezonu başladı, görüşmeleri yapıyoruz. Bununla birlikte Hatayspor'u kurumsallaştırmak için birtakım çalışmalarımız oluyor. Kulüp bugüne kadar Antakya ilçesinin takımı olarak anılmış, biz bu takımı Hatay'ın takımı yapmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Hatayspor, Hatay'ın takımıdır. Teknik heyetin önerdiği kişilerin tamamıyla görüşüyoruz. Yol aldığımız, aşağı yukarı sona yaklaştığımız bazı transferlerimiz olacak, çok yakın zamanda onları açıklarız. Teknik heyetimiz kaç kişi istiyorsa, hangi mevkilere oyuncu istiyorsa bunları almak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."



"Özhan Pulat'la yolumuza devam edeceğiz"



Teknik direktör Özhan Pulat'la başarılı işlere imza atacaklarına inandıklarını aktaran Mıstıkoğlu, "Özhan Pulat'la yolumuza devam edeceğiz. Sağ olsun en zor zamanımızda geldi ve takımımızı Süper Lig'de tutmayı başardı. Onun emeklerini inkar edemeyiz. Genç, heyecanlı ve başarılı bir arkadaşımız. Kendisiyle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Mıstıkoğlu, Hatayspor'un daha iyi yerlere gelebilmesi için planlı ve disiplinli hareket edeceklerini dile getirdi.



Takımın en üst seviyelerde olması için gayret göstereceklerini vurgulayan Mıstıkoğlu, "Bu yıl hedefimizi şimdiden ortaya koymak çok doğru olmaz ama elbette en üst sıralara oynamak gibi bir amacımız var. Ligler başladıktan sonra bunu daha net anlayabileceğiz ama kimse merak etmesin, Hatayspor küme düşme hattında yer almayacak." açıklamasında bulundu.



Mıstıkoğlu, depremlere rağmen gerek Hatay'da gerekse de Mersin'de takımlarına destek veren tüm taraftarlara teşekkür ederek, bunun sürmesini istediğini sözlerine ekledi.









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