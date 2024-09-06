Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
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06 Eylül 2024 12:15
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-beyazlı kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.

Basın kapalı idmanda, pas drili ve kuvvet çalışması gerçekleştirildi.

Antrenman 1 saat 45 dakika sürdü.

Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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