Hatay'da açıklama: "Diouf için Beşiktaş ile görüşebiliriz"

Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş transfer iddialarını yanıtladı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hatay'da açıklama: 'Diouf için Beşiktaş ile görüşebiliriz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Nisan 2021 16:52
Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Beşiktaş ile adı anılan golcüleri Mame Diouf ile ilgili Radyospor'da Özgür Sancar'a açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş ile görüşebileceklerini kaydeden Savaş, "Bu konuda Beşiktaş ile görüşülmedi. Beşiktaş Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden bir tanesidir. Görüşmek istiyorlarsa biz görüşebiliriz ama biz Mame Diouf'u alırken çok kaliteli bir futbolcu aldığımızı zaten biliyorduk. Saha içinde ve saha dışında müthiş profesyonel bir insan. Gol atıyor belki ama attığı kadar da zevk alıyor. Mame Diouf gibi bir futbolcuya sahip olduğumuz için Hatay olarak çok şanslıyız. Mame Diouf takım içinde, takım dışında, teknik heyete ve arkadaşlarına pozitif sinerji veren bir kardeşimiz. Ve bizimle olmasından da çok memnunuz." dedi.

Diouf'tan çok memnun olduklarını da belirten başkan, "Ben uzun yıllar Hatayspor'a hizmet vereceğini düşünüyorum. Çünkü saha içinde ne kadar yardımlaşan ve koşan bir adam görüyorsanız saha dışında da aynısını görürsünüz. Ben bugüne kadar negatif bir hareketini görmedim. Senegal'in değil belki bütün Afrika'daki en sempatik, en faydalı futbolcu biri olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki Senegalli golcü, bu sezon 33 maçta 16 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.