Hatay'da açıklama: 'Diouf için Beşiktaş ile görüşebiliriz'

Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Beşiktaş ile adı anılan golcüleri Mame Diouf ile ilgili Radyospor'da Özgür Sancar'a açıklamalarda bulundu.Beşiktaş ile görüşebileceklerini kaydeden Savaş, "ama biz Mame Diouf'u alırken çok kaliteli bir futbolcu aldığımızı zaten biliyorduk. Saha içinde ve saha dışında müthiş profesyonel bir insan. Gol atıyor belki ama attığı kadar da zevk alıyor. Mame Diouf gibi bir futbolcuya sahip olduğumuz için Hatay olarak çok şanslıyız. Mame Diouf takım içinde, takım dışında, teknik heyete ve arkadaşlarına pozitif sinerji veren bir kardeşimiz. Ve bizimle olmasından da çok memnunuz." dedi.Diouf'tan çok memnun olduklarını da belirten başkan, "Ben uzun yıllar Hatayspor'a hizmet vereceğini düşünüyorum. Çünkü saha içinde ne kadar yardımlaşan ve koşan bir adam görüyorsanız saha dışında da aynısını görürsünüz. Ben bugüne kadar negatif bir hareketini görmedim. Senegal'in değil belki bütün Afrika'daki en sempatik, en faydalı futbolcu biri olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.33 yaşındaki Senegalli golcü, bu sezon 33 maçta 16 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.