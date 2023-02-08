Hatay'da enkaz altında kalan kadın 52 saat sonra kurtarıldı

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, ağlayarak kurtarma görevlilerinin yüzlerini okşayan kadının "Teşekkür ediyorum, hepinizi çok seviyorum" ifadeleri yer alıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hatay'da enkaz altında kalan kadın 52 saat sonra kurtarıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2023 12:31
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da 1 kişi 52 saat sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince enkazdan sağ çıkartıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye arama kurtarma ekiplerinin Hatay'da deprem bölgesindeki çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, yoğun çalışmalar sonucu Semra Et'i enkaz altından çıkarmayı başardı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin enkaz altından çıkarılan kadınla konuşmaları, kadının ağlayarak arama kurtarma görevlilerinin yüzlerini okşaması ve "Teşekkür ediyorum, hepinizi çok seviyorum." şeklinde ifadeleri yer alıyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ