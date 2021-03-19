Hasan Kartal: "Güzel ve heyecanlı bir maçtı"

Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hasan Kartal: 'Güzel ve heyecanlı bir maçtı'
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19 Mart 2021 21:21
Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray'ı deplasmanda 4-3 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Kartal, "Biz kazandık. Büyük bir kulüp, güzide bir kulüp Galatasaray da. Maç içerisinde heyecanlı olaylar olabilir, iki hoca birbirini kırmış olabilir, ufak tefek şeyleri normal karşılayacağız. Güzel, heyecanlı bir maçtı, sonucu da lehimize oldu, umarım böyle devam ederiz." dedi.

Bülent Uygun ile iyi bir hava yakalandığını da belirten başkan, "Bülent hoca gerçekten çok iyi elektrik aldığımız, iyi anlaştığımız bir hoca. Yerli hocalara daha çok değer vermek lazım çünkü anlaşabiliyoruz, daha rahat espri yapabiliyoruz." ifadelerini kullandı.



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