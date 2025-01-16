Oklahoma City Thunder pivotu Isaiah Hartenstein'ın sol baldırındaki zorlanma nedeniyle en az bir hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.



ESPN'den Tim MacMahon, Hartenstein'ın geçtiğimiz Salı günü Philadelphia 76ers'a karşı alınan galibiyette sakatlandığını söyledi.



26 yaşındaki oyuncu, yaz döneminde imzaladığı üç yıllığı 87 milyon dolarlık sözleşmenin ilk sezonunda, OKC'nin uzun rotasyonuna 11,8 sayı, 12,2 ribaund ve 1,3 blok ortalamalarıyla katkı sağlayarak, bu alanlarda kariyer rekorlarına ulaşmış durumda.



Hartenstein, sezon öncesi dönemde sol elinin kırılması nedeniyle sezonun ilk 15 maçını kaçırmıştı.



