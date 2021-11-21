Harry Kewell: "Oynadığım en iyi derbi Fenerbahçe'ydi"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Harry Kewell, Fenerbahçe derbisi için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Harry Kewell: 'Oynadığım en iyi derbi Fenerbahçe'ydi'
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21 Kasım 2021 17:31
Galatasaray'ın eski futbolcularından Harry Kewell, Fenerbahçe derbisi ve sarı - kırmızılı taraftarlarla ilgili yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Oynadığı en iyi derbinin Fenerbahçe derbisi olduğunu söyleyen efsane isim, "Bu derbilere alışığız fakat bir Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin yerini tutabilecek bir şey yok. Bu maçlarda tutku var. Hazırlanması bile 2-3 hafta önceden başlardı. Oynadığım en iyi derbiydi." dedi.

Galatasaray taraftarıyla ilişkisini de anlatan Kewell, "Galatasaray taraftarı her zaman bana özel bir sevgi gösterdi. Türkiye'de ailecek mutluyduk. Bu derbilerde oynamak özeldi. Bir de gol atarsanız, en güzel duygulardan birini yaşıyorsunuz. Türkiye'yi sevdim. Daha önce gelmiş olmayı isterdim. Bu ülkede çok yetenek var" ifadelerini kullandı.


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