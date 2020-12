Harden, eleştirilere tepki gösterdi: "Hakiki olanlar zirvede kalır..."

Houston Rockets süperstarı James Harden, kendisine yönelik eleştirilere Instagram'dan yanıt verdi.



Harden'ın takımıyla mutsuzluğu, 2020 playofflarının sonundan bu yana en büyük gündem konularından biriydi.



Bu haftanın başlarında, bir striptiz kulübünde yakalandıktan sonra NBA'in KOVID-19 protokollerini bozan Harden yoğun bir eleştiri yağmuruyla karşılaşmıştı.



Sosyal medyada yayılan bu videoya yanıt olarak Harden, yaptıklarını açıkladığı ve medyanın her şeyi tutarsız bir şekilde yansıttığını belirttiği bir açıklama yaptı:



"Her gün yeni bir şey duyuyorum. Arkadaşımın etkinliğine gitmiştim (striptiz kulübüne değil). Kendi işini kurmuştu ve çalışanlarını başarılı olacakları pozisyonlara getiriyordu. Ve bunu yapınca suçlu oldum.



Her gün farklı bir şey söyleniyor. Ne kadar çamur atmaya çalışırsanız çalışsın, başaramazsınız. Hakiki olanlar daima zirvede kalır."