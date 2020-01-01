Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Harden, eleştirilere tepki gösterdi: "Hakiki olanlar zirvede kalır..."

Houston Rockets süperstarı James Harden, kendisine yönelik eleştirilere Instagram'dan yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets süperstarı James Harden, kendisine yönelik eleştirilere Instagram'dan yanıt verdi.

Harden'ın takımıyla mutsuzluğu, 2020 playofflarının sonundan bu yana en büyük gündem konularından biriydi.

Bu haftanın başlarında, bir striptiz kulübünde yakalandıktan sonra NBA'in KOVID-19 protokollerini bozan Harden yoğun bir eleştiri yağmuruyla karşılaşmıştı.

Sosyal medyada yayılan bu videoya yanıt olarak Harden, yaptıklarını açıkladığı ve medyanın her şeyi tutarsız bir şekilde yansıttığını belirttiği bir açıklama yaptı:

"Her gün yeni bir şey duyuyorum. Arkadaşımın etkinliğine gitmiştim (striptiz kulübüne değil). Kendi işini kurmuştu ve çalışanlarını başarılı olacakları pozisyonlara getiriyordu. Ve bunu yapınca suçlu oldum.

Her gün farklı bir şey söyleniyor. Ne kadar çamur atmaya çalışırsanız çalışsın, başaramazsınız. Hakiki olanlar daima zirvede kalır."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal