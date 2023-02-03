Harden, All-Star seçilmemesiyle ilgili: "Saygısızlık..."

Philadelphia 76ers yıldızı James Harden, 2023 All-Star maçı kadrolarına dahil edilmedikten sonra bu duruma Instagram'da net bir tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Harden, All-Star seçilmemesiyle ilgili: 'Saygısızlık...'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2023 17:13
Philadelphia 76ers yıldızı James Harden, 2023 All-Star maçı kadrolarına dahil edilmedikten sonra bu duruma Instagram'da net bir tepki gösterdi.

2023 NBA-All Star yedek kadrolarının dün gece resmi olarak açıklanmasının ışığında, bu kadrolar arasında adı yer almamış olan Harden, Instagram hesabından bu durumla ilgili duygularını "Saygısızlık" ifadesini kullanarak paylaştı:



33 yaşındaki oyuncu bu sezon 21.4 sayı, 11.0 asist ve 6.4 ribaund ortalamalarına sahip.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ