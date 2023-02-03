Philadelphia 76ers yıldızı James Harden, 2023 All-Star maçı kadrolarına dahil edilmedikten sonra bu duruma Instagram'da net bir tepki gösterdi.2023 NBA-All Star yedek kadrolarının dün gece resmi olarak açıklanmasının ışığında, bu kadrolar arasında adı yer almamış olan Harden, Instagram hesabından bu durumla ilgili duygularınıifadesini kullanarak paylaştı:33 yaşındaki oyuncu bu sezon 21.4 sayı, 11.0 asist ve 6.4 ribaund ortalamalarına sahip.