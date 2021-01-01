Harden açıkça konuştu: "Rockets yeterince iyi değil, düzeltilemez..."

Houston Rockets süperstarı James Harden, Rockets'ın yeterince iyi olmadığını ve takımın durumunun "düzeltilemeyeceğini" açık açık söyledi.



Harden, Houston'ın geçtiğimiz gece Los Angeles Lakers'a karşı 117-100 skorla aldığı mağlubiyetin ardından muhabirlerle konuştuğunda, bu sezon takımın performansından hoşnutsuzluğunu açıkça dile getirdi.



Basın toplantısında Harden, takımla ilgili şu düşüncelerini belirttikten hemen sonra ayağa kalkarak, podyumu terk etti:



"Belli ki takım içi kimya, yetenek ve her şey bazında, yeterince iyi değiliz...



Bu şehri çok seviyorum; kelimenin tam anlamıyla yapabileceğim her şeyi yaptım. Dengesiz bir durum var burada. Bu bence düzeltilebilecek bir şey değil."



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Harden, Rockets'ın takımlarla takas senaryolarını tartışmaya devam ettiğinin farkında olsa da, yakın zamanda bir anlaşma görünmüyor.



WALL'DAN HARDEN'A TEPKİ!



Harden'ın takım arkadaşları arasından, John Wall da Harden'ın durumu hakkında düşüncelerini şu şekilde belirtti:



"Yaptığımız bu işe dahil olmak istemeyen bazı adamlar olduğunda, işimiz zor."



Wall ayrıca, Harden ile kimyasının "biraz sıkıntılı" olduğunu sözlerine ekleyerek, "Çok iyi durumda olduğunu düşünmüyorum, tüm söyleyebileceğim bu." ifadelerini kullandı.



Harden'in sözleşmesinde bir takas vetosu maddesi bulunmadığından ötürü, Rockets kendisini istediği yere takas edebilecek konumda.



Harden'ın geçtğimiz aylarda Rockets'a, takas edilmeyi tercih ettiği takımlar arasında Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers, Miami Heat, Milwaukee Bucks, Portland Trail Blazers ve Boston Celtics'ten oluşan bir liste verdiği bildirilmişti.



