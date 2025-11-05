05 Kasım
Ajax-Galatasaray
23:00
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
20:45
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
20:45
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
23:00
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
23:00
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
23:00
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
23:00
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
23:00
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
23:00

Hamrun Teknik Direktörü Modica'dan Samsunspor sözleri

UEFA Konferans Ligi'nde yarın deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak Malta ekibi Hamrun Spartans'ın teknik direktörü Giacomo Modica, güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını ancak ilk galibiyetlerini almak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

calendar 05 Kasım 2025 19:00 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2025 19:03
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Malta ekibi Hamrun Spartans'ın teknik direktörü Giacomo Modica, ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi.
 
Modica ve tecrübeli oyuncu Ognjen Bjelicic, maçın oynanacağı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
 
İtalyan teknik adam, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirtti.
 
Konferans Ligi'nde son oynadıkları iki karşılaşmada yenildiklerini hatırlatan Modica, "Performans açısından önceki 2 maçımız iyiydi. Takımın ruhu yerindeydi, iyi mücadele ettik. Sadece birkaç pozisyonla alakalı sorun yaşamıştık. İstediğimiz skorları alamasak da takımımın şimdiye kadar gösterdiği performanstan memnunum. Maça kısa bir süre kaldı. Karşımızda güçlü bir takım var. İlk 2 maçını kazandı. Biz de iyi bir takımız. Şu ana kadar puan alamasak da puan almak için savaşacağız. İlk galibiyetimizi almak istiyoruz." ifadelerini kulllandı.
 
Samsunspor'un Avrupa'da tanınmasa bile iyi bir ekip olduğunu vurgulayan Modica, "Karşımızda güçlü bir takım var. Samsunspor'un kanatlarda ve defansta iyi oyuncuları var. Biz de takım oyununa önem veriyoruz. İyi oyuncularım var ve performanslarına güveniyorum." diye konuştu.
 
Deneyimli defans oyuncusu Ognjen Bjelicic ise Samsunspor maçına yüzde 100 hazır olduklarını dile getirerek, "Samsunspor'a saygı duyuyoruz ama gözümüzde korku yok. Bizim için derbi gibi bir maç. Yarınki maçı kazanmayı hak ediyoruz. En iyi defans oyuncusu değilim ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." açıklamasında bulundu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
