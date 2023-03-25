Hamdi Yılmaz: 'Üst sıralar için puan lazım'

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, konuştu.



Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hatalı geri pas sonrası yedikleri golle mağlup duruma düşmelerine rağmen 2-1'lik skor üstünlüğünü yakaladıklarını hatırlattı.



Gençlerbirliği'nde bir oyuncunun ilk devre kırmızı kart gördüğünü hatırlatan Yılmaz, "10 kişi kalmış rakibe karşı topun bizde daha fazla kalması gerekirdi. Rakip can pazarında, haliyle puan için uğraş veriyor. Tabii bize de üst sıralarda kalmamız için puan lazım." diye konuştu.



Yılmaz, Gençlerbirliği'nin son bölümde kornerden beraberlik golünü bulduğunu dile getirerek, "2-2 ikinci yarı hiç hak etmediğimiz bir skor. Bundan sonraki maçlarda bunu telafi etmek için uğraşacağız. Pendikspor'la çok önemli bir maç oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.





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