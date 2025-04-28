Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Çekyalı pasör çaprazı Marek Sotola, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde karşılaşacakları İtalyan temsilcisi Sir Sicoma Monini Perugia maçını kazanmaya odaklandıklarını ifade etti.
Polonya'nın Lodz kentinde 16-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne iki Polonya takımı JSW Jastrzebski Wegiel ve Aluron CMC Warta Zawiercie ile İtalya'dan Sir Sicoma Monini Perugia katılacak. Türkiye'yi ikinci kez bu organizasyonda temsil edecek Halkbank, yarı finalde Perugia ile karşı karşıya gelecek.
Başkent temsilcisi hazırlıklarını Ankara'da aralıksız sürdürürken, Marek Sotola da organizasyona yönelik açıklamalarda bulundu. Başantrenör Radostin Stoytchev yönetiminde uyumlu bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirten Sotola, şunları kaydetti:
"Kendimi gerçekten harika hissediyorum. Küçük bir sakatlık yaşamıştım ancak şimdi sahalara döndüm ve arkadaşlarımla antrenman yapabiliyorum. Polonya'daki Dörtlü Final'e hazır olmak için önümüzde üç haftamız var. Şu anda Ankara'daki antrenmanlarda fiziksel çalışmalara odaklanıyoruz ve zamanla teknik detaylara geçiş yapacağız."
- "Galibiyete odaklandık"
Bu seviyede kolay rakip bulunmadığının altını çizen Sotola, şöyle devam etti:
"Bu aşamada zayıf takım yok. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Ancak biz de en iyi voleybolumuzu oynayıp Perugia'yı mağlup etmek için sahaya çıkacağız. Galibiyet hedefiyle oraya gidiyoruz. Tüm taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu sezon bazı hayal kırıklıkları yaşamış olsak da onlara küçük de olsa bir mutluluk yaşatmak için elimizden geleni yapacağız."
Halkbank oyuncusu Marek Sotola: "Hedefimiz Perugia'yı geçmek"
Halkbank'ın yıldızı Marek Sotola, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali öncesi galibiyete odaklandıklarını ve taraftarlara mutluluk yaşatmak istediklerini söyledi.
Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Çekyalı pasör çaprazı Marek Sotola, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde karşılaşacakları İtalyan temsilcisi Sir Sicoma Monini Perugia maçını kazanmaya odaklandıklarını ifade etti.
- 16:10 Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Rytas Vilnius
- 16:07 Şampiyonluk maçında futbolcuların kavgasını polis ayırdı
- 15:54 Aliağa Petkimspor'da Galatasaray galibiyeti sevinci
- 15:52 Liverpool, lig bitimine 4 hafta kala şampiyon oldu!
- 15:43 TFF'den istifa etti: Hakan Bilal Kutlualp
- 15:39 Galatasaray Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya'dan BCL değerlendirmesi
- 15:33 Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile çıkışa geçti
- 15:30 Süper Lig'den düştükten sonra amatöre gerileyen son takım Denizlispor oldu
- 15:29 Galatasaray'a Leroy Sane'den kötü haber!
- 15:23 Knicks efsanesi Dick Barnett 88 yaşında hayatını kaybetti
- 15:23 Knicks - Pistons maçında hakemler hatalarını kabul etti
- 15:21 Beşiktaş CEO'su Aygün: "Sermaye artışıyla birlikte artı özkaynağa geçiyoruz"
- 15:20 LeBron'dan tartışmalı faul kararına tepki: "El topun bir parçası"
- 14:56 Karşıyaka, 22 senelik hasreti bitirecek
- 14:50 Bundesliga, 4 sezon boyunca Saran Media'da
- 14:45 Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
- 14:40 Manisa FK kurtuluş ateşini yaktı
- 14:36 1.Lig'in heyecanı son haftaya taşındı!
- 14:32 Ziraat Bankkart şampiyonluk için sahada
- 14:31 Kumluca Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu
- 14:29 Halkbank oyuncusu Marek Sotola: "Hedefimiz Perugia'yı geçmek"
- 14:25 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 2. etabın startı verildi
- 14:25 Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final için sahaya çıkıyor
- 14:23 6. Avrupa Spor Felsefesi Birliği Konferansı, İstanbul'da başladı
- 14:14 Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
- 14:10 Türkiye, Halter Dünya Şampiyonası'nda 17 sporcuyla madalya mücadelesi verecek
- 14:08 Milli muaythai sporcusu Muhammed Bilal Okay'ın gözü dünya şampiyonluğunda
- 14:04 Türkiye'nin tek kayakla atlama kulelerinin pistleri ahşapla yenileniyor
- 14:01 Yılın para okçusu Öznur Cüre Girdi, makaralı yay milli takımına seçildi
- 13:58 GM Jones, Suns için koç arayışını sürdürüyor
- 13:57 Kings, kadrosunu "hepten" dağıtmayacak
- 13:55 Trae Young, Hawks'ta kalıcı gözüküyor
- 13:53 Edwards: "LeBron'a rahatsızlık vermeye çalışıyorum"
- 13:52 Kayserispor çıkışını sürdürüyor
- 13:51 20. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi, İzmir'de düzenlenecek
- 13:47 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor
- 13:42 Kenan Yıldız'dan kırmızı kart sonrası özür!
- 13:41 Galatasaray, şampiyonluk yolunda hata yapmadı
- 13:38 Lillard'ın aşil tendonunda yırtık şüphesi!
- 13:15 Trendyol 1. Lig'de heyecan dorukta! Play-off ve düşme hattı alev alev!
- 12:30 Fenerbahçe'de sistem kararı: 2 isimle ayrılık!
- 11:34 Solskjaer'in derbide en büyük üç kozu!
- 11:10 Aziz Yıldırım cephesinden Ali Koç'a seçim tepkisi
- 11:00 Serdal Adalı, Onuachu için söz kesti!
- 10:45 Fenerbahçe, galibiyetlerini 10 dakikaya sığdırdı!
- 10:34 Rekorların adamı: Victor Osimhen
- 10:31 Jose Mourinho, 'Geri'sini düşünmüyor!
- 10:25 Galatasaray'ın Atom Karınca'sı: Lucas Torreira
- 10:25 Derbiler ondan sorulur: Ole Gunnar Solskjaer!
- 10:15 Galatasaray'da Sallai, gollerine devam ediyor!
- 10:12 Jose Mourinho'ya Gaziantep'te tam not!
- 10:05 FOMGET'ten Fenerbahçe'ye cevap: "Zaferlerimize gölge düşürtmeyiz"
- 10:05 Ahmet Çakar: "Hagi'den sonra en iyisi Osimhen!"
- 09:58 Ömer Üründül: "Takımın temel direği Torreira"
- 09:56 Knicks, Wolves, Celtics ve Pacers; serilerinde 3-1 üstünlük sağladı!
- 09:50 Şansal Büyüka: "Galatasaray'a 5. yıldız hayırlı olsun"
- 09:40 Portekiz, Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor!
- 09:35 Fenerbahçe'den MHK'ye savaş ilanı
- 09:30 Levent Tüzemen: "Osimhen için kampanya yapılsın"
- 09:30 Chamberlain: "Solskjaer ne derse o olur"
Liverpool, lig bitimine 4 hafta kala şampiyon oldu!
Bundesliga, 4 sezon boyunca Saran Media'da
Kenan Yıldız'dan kırmızı kart sonrası özür!
Napoli, zirveyi ele geçirdi!
Atalanta, 1 puanı zor kurtardı!
Kenan'ın kırmızı kart gördüğü maçta Juventus galip!
Werder Bremen-St. Pauli sessiz sedasız
Premier Lig'de şampiyon Liverpool!
Manchester City, Federasyon Kupası'nda finalde
Real Madrid'de Carlo Ancelotti kararı!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Osimhen'den Dzeko'nun maske sözleri için yanıt!
-
2
Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
-
3
Aziz Yıldırım cephesinden Ali Koç'a seçim tepkisi
-
4
Portekiz, Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor!
-
5
Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
-
6
Fenerbahçe'den MHK'ye savaş ilanı
-
7
Fenerbahçe'den açıklama: "Soruşturma başlatılsın"
-
8
Eyüpspor'da Murat Özkaya taraftarla tartıştı!
-
9
Berke Özer için transfer açıklaması!
-
10
Napoli, zirveyi ele geçirdi!