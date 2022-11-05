Halkbank, Hekimoğlu'na set vermedi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu 7. haftasında Halkbank, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-0 maplup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank, Hekimoğlu'na set vermedi
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05 Kasım 2022 18:22
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu 7. haftasında Halkbank, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-0 yendi.
 Salon: Ankara

Hakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Pelenk Tekol

Halkbank: Doğukan Ulu, Ma'a, Bruno, Mert Matic, Abdel Aziz, Yiğit Gülmezoğlu (Deniz İvgen, Volkan Done, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz, Yiğit Hamza Aslan)

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Nalobin, Gökhan Çatal, Enaboifo, Uğur Kılınç, Gunter, Taha Sabah (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Esat Dalgıç, Cansın Hacıbekiroğlu)

Setler: 25-21, 25-18, 25-17

Süre: 74 dakika (27, 25, 22)

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