Halim Okta: 'Defans hattında çok zor durumda kaldık'

Sivasspor galibiyetinin takıma iyi geldiğini söyleyen Okta, "9 maçta 1 galibiyet bizim için yetersiz tabii ki. Sivas maçındaki galibiyetin takım üzerinde olumlu bir etkisi olduğuna inanıyoruz. Bu moral motivasyonla maçı kazanacağımıza inanıyoruz. Oyuncularımıza çok güveniyoruz." dedi.



"DEFANS HATTINDA ÇOK ZOR DURUMDA KALDIK"



Eksik oyuncular hakkında konuşan Okta, "Sivas'ta da söylemiştim, defansta sakatlık sorunlarımız var. Bu maçta Svensson da yok. Defans hattında çok zor durumda kaldık, onların içinde bu maçta oynayabilecek en iyi oyuncuları tercih ettik. Hocamızın görüşleri doğrultusunda en iyi kadroyu çıkardığımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Bodrum FK ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.