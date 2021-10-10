Halil Umut Meler, San Marino - Andorra maçını yönetecek

Halil Umut Meler, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde San Marino - Andorra maçını yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halil Umut Meler, San Marino - Andorra maçını yönetecek
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10 Ekim 2021 14:50
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, San Marino ile Andorra arasında 12 Ekim Salı günü oynanacak 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, San Marino'nun Serravalle şehrindeki San Marino Stadyumu'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Ali Palabıyık ise AVAR olarak görev alacak.


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