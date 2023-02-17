Halil Umut Meler'in kararı; Ajax - Union Berlin maçına damga vurdu

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda temsilcisi Ajax, sahasında Bundesliga ekibi Union Berlin'i konuk etti. Karşılaşmayı Türk hakem Halil Umut Meler ve ekibi yönetti. Karşılamaya Meler ve ekibinin yaptığı müdahale damga vurdu. Maçın hemen başında iki takım da Türkiye ve Suriye için saygı duruşunda bulundular.



VAR GOLÜ İPTAL ETTİ,

ALMANYA'DA YANKI BULDU



Tecrübeli Türk hakem Halil Umut Meler'in ilk düdüğüyle başlayan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı. Karşılıklı ataklarla devam eden, karşılaşmaya 65. dakikada Meler ve ekibinin yaptığı VAR müdahalesi damga vurdu. Alman ekibinde forma giyen Morten Thorsby ceza sahasında attığı gol VAR'dan geri döndü ve iptal edildi. Maç sonrasında iptal edilen gol büyük yankı buldu.



BERLİN'DEN TEPKİ: BU ÇOK SAÇMA DEĞİL Mİ?

Alman temsilcisi Union Berlin Twitter hesabı golün iptali sonrasında hemen bir mesaj paylaştı; 'Hakem, golü geri alıyor. Bu çok saçma değil mi?'



BILD: ELLE OYNANDI

Alman basının köklü gazetesi BİLD ise; 'Haberer'in yokluğunda onun yerine oynayan Thorsby, 65. dakikada göğsüyle yaptığı kontrol sonrası Union Berlin'i öne geçiriyor. Ancak bir elle oynama nedeniyle VAR, golü iptal ediyor. Doğru bir karar ki Thorsby, topa koluyla dokunmuştu. Fakat Union'u şaşırtan bir karar oldu. Twitter hesaplarında şöyle yazıyor: Hakem, golü geri alıyor. Bu çok saçma değil mi?" yazıldı.



'BİTİGEN FARK ETTİ'

Gazete Berliner Kurier; 'Cezalı Janik Haberer'in yerine oynayan Norveçli, 65. dakikada golü atıyor ama sayılmıyor. Thorsby'nin vuruşu öncesinde topa koluyla dokunduğu iddia edildi. Çıplak gözle görülmeyeni sadece Türk video yardımcı hakem Abdülkadir Bitigen fark etti. Gol yok' yazıldı.



"VAR'DAN UYARI GELDİ"

Diğer bir Alman gazetesi Tagesspiegel ise; 'Berlinliler, Morten Thorsby'nin golüyle öne geçmişti. En azından biletlerin tükendiği Johan Cruyff Arena'daki herkes böyle düşünüyordu. Ancak video yardımcı hakemden Halil Umut Meler'e bir uyarı geldi. Golü atan Thorsby, topu göğsüyle önüne alırken kolunun üst kısmıyla hafifçe dokundu. Bu durum sonrasında Ajax taraftarları, kendi takımları gol atmış gibi sevindi.'



'SEVİNÇ KISA SÜRDÜ'

Yine Almanya'nın köklü medya kuruluşlarından biri olan Sport1; 'Maçın en tartışmalı anı 65. dakikada yaşandı. Union Berlin'in sol beki Jerome Roussillon'ın ortasında Morten Thorsby, topu göğsüyle önüne alıp sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve skoru 1-0'a getirdi. Ancak sevinç, kısa sürdü. Muhtemelen Norveçli oyuncunun topu kontrol ederken sağ üst kolunun teması nedeniyle hakem Halil Umut Meler, VAR ile diyalogu sonrası golü iptal etti. Televizyon görüntülerine bakıldığında; Union Berlin oyuncularının da şüphe duyduğu ve bu nedenle itiraz ettiği tartışmalı bir karar. Oyuncular, daha sonra Türk hakeme itirazlarda bulundular ama sonuç değişmedi.' dedi.



'BİRAZ EL VAR, ÇOK YAKINDI'

Ajax-Union Berlin maçına damga vuran VAR pozisyonunun kahramanı Thorsby maç sonu RTL'ye açıklamada; 'Elle oynama konusunda bir şey söyleyemem. Niyetim kesinlikle elle oynamak değildi. Göğsümle kontrol ettiğimi sanıyordum. Belki işin içinde biraz el vardır. Çok yakındı' dedi.





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