Bir Batı Konferansı yöneticisi, Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton'ın oyun stilini "Steph Curry benzeri" olarak tanımladı.Haliburton, bu yılki playoffların en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Topla ve topsuz oyundaki yüksek verimliliği, Pacers'ı NBA Finalleri'nin kapısına kadar getirdi.Dördüncü maçta 30 sayı, 15 asist, 10 ribaund ve sıfır top kaybı istatistikleriyle NBA tarihine geçen Haliburton, son iki sezonda All-NBA seçilmişti. Bu performansı, bazı çevrelerce Stephen Curry ile kıyaslanmasına neden oldu." diyen Batı Konferansı'ndan bir yönetici,ifadesini kullandı.Haliburton'ın hücum anlayışı, klasik "her şey yıldızın etrafında döner" tarzı yapıların aksine, herkesi oyuna dahil eden bir yapıda.diyen bir Batı Konferansı gözlemcisi,şeklinde konuştu.Haliburton'ın kendisini değil, takımını parlatma amacı taşıdığını belirten gözlemci," dedi.