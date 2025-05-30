Bir Batı Konferansı yöneticisi, Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton'ın oyun stilini "Steph Curry benzeri" olarak tanımladı.
Haliburton, bu yılki playoffların en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Topla ve topsuz oyundaki yüksek verimliliği, Pacers'ı NBA Finalleri'nin kapısına kadar getirdi.
Dördüncü maçta 30 sayı, 15 asist, 10 ribaund ve sıfır top kaybı istatistikleriyle NBA tarihine geçen Haliburton, son iki sezonda All-NBA seçilmişti. Bu performansı, bazı çevrelerce Stephen Curry ile kıyaslanmasına neden oldu.
"Topla ve topsuz bu kadar etkili oynayabilmesi çok nadir," diyen Batı Konferansı'ndan bir yönetici, "Steph Curry gibi olmasını sağlıyor," ifadesini kullandı.
Haliburton'ın hücum anlayışı, klasik "her şey yıldızın etrafında döner" tarzı yapıların aksine, herkesi oyuna dahil eden bir yapıda.
"Topu erkenden elinden çıkarıyor, hand-off'larla oynuyor, pick-and-roll'larda takım arkadaşlarını işin içine katıyor," diyen bir Batı Konferansı gözlemcisi, "Bu da diğer oyuncuların savunmada kendilerini feda etmelerine sebep oluyor çünkü topun sonunda şut atabileceklerini biliyorlar." şeklinde konuştu.
Haliburton'ın kendisini değil, takımını parlatma amacı taşıdığını belirten gözlemci, "Takım arkadaşlarını daha iyi yapıyor. Hepsi şu an en iyi hallerindeler çünkü güven aşılanmış ve optimize edilmiş durumdalar," dedi.
Haliburton, bu yılki playoffların en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Topla ve topsuz oyundaki yüksek verimliliği, Pacers'ı NBA Finalleri'nin kapısına kadar getirdi.
Dördüncü maçta 30 sayı, 15 asist, 10 ribaund ve sıfır top kaybı istatistikleriyle NBA tarihine geçen Haliburton, son iki sezonda All-NBA seçilmişti. Bu performansı, bazı çevrelerce Stephen Curry ile kıyaslanmasına neden oldu.
"Topla ve topsuz bu kadar etkili oynayabilmesi çok nadir," diyen Batı Konferansı'ndan bir yönetici, "Steph Curry gibi olmasını sağlıyor," ifadesini kullandı.
Haliburton'ın hücum anlayışı, klasik "her şey yıldızın etrafında döner" tarzı yapıların aksine, herkesi oyuna dahil eden bir yapıda.
"Topu erkenden elinden çıkarıyor, hand-off'larla oynuyor, pick-and-roll'larda takım arkadaşlarını işin içine katıyor," diyen bir Batı Konferansı gözlemcisi, "Bu da diğer oyuncuların savunmada kendilerini feda etmelerine sebep oluyor çünkü topun sonunda şut atabileceklerini biliyorlar." şeklinde konuştu.
Haliburton'ın kendisini değil, takımını parlatma amacı taşıdığını belirten gözlemci, "Takım arkadaşlarını daha iyi yapıyor. Hepsi şu an en iyi hallerindeler çünkü güven aşılanmış ve optimize edilmiş durumdalar," dedi.
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