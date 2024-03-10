Hakkarigücü evinde galip!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 23. haftanın son maçında Hakkarigücü, sahasında Wulfz Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.
Merzan Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi Hakkarigücü, 1-0 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen müsabakanın ikinci yarısında skor değişmeyince sahadan galip ayrılan taraf Hakkarigücü oldu.
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve çok sayıda taraftar izledi.
Merzan Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi Hakkarigücü, 1-0 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen müsabakanın ikinci yarısında skor değişmeyince sahadan galip ayrılan taraf Hakkarigücü oldu.
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve çok sayıda taraftar izledi.
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