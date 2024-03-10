Hakkarigücü evinde galip!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 23. haftanın son maçında Hakkarigücü, sahasında Wulfz Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hakkarigücü evinde galip!
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10 Mart 2024 16:07
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 23. haftanın son maçında Hakkarigücü, sahasında Wulfz Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Merzan Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi Hakkarigücü, 1-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen müsabakanın ikinci yarısında skor değişmeyince sahadan galip ayrılan taraf Hakkarigücü oldu.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve çok sayıda taraftar izledi.

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