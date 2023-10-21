Galatasaray'ın Beşiktaş ile karşılaştığı derbi kadrosunda Hakim Ziyech yer almadı.
Sarı-kırmızılı takımın Chelsea'den kadrosuna kattığı Hakim Ziyech, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisini kaçırdı.
Galatasaray'da bugüne kadar 2 Süper Lig maçına çıkan ve 111 dakika forma giyen Hakim Ziyech, 1 gol ev 1 asistlik performans sergiledi.
30 yaşındaki Faslı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde 1 maçta 66 dakikada görev yaptı.
"ZIYECH OYNAYINCA HABER OLUR!"
Hakim Ziyech'in sakatlığıyla ilgili yorum yapan Güntekin Onay "Hakim Ziyech oynadığı zaman haber değeri taşıyor, oynamadığı zaman değil! Kasım ayına geldik, zaten 1 maç ilk 11'de oynadı. Haber değeri taşıması için oynaması gerekiyor! Artık oynamasını bekliyoruz, Galatasaray'ın ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesi Ziyech'in durumuyla ilgili konuştu. Genç teknik adam, "Hakim Ziyech dün (Cuma) idmanda joker olarak yer aldı. Yarın (Pazar) takımla tam olarak çalışmasını bekliyorum. Bayern Münih maçında oynayacaktır." dedi.
Sarı-kırmızılı takımın Chelsea'den kadrosuna kattığı Hakim Ziyech, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisini kaçırdı.
Galatasaray'da bugüne kadar 2 Süper Lig maçına çıkan ve 111 dakika forma giyen Hakim Ziyech, 1 gol ev 1 asistlik performans sergiledi.
30 yaşındaki Faslı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde 1 maçta 66 dakikada görev yaptı.
"ZIYECH OYNAYINCA HABER OLUR!"
Hakim Ziyech'in sakatlığıyla ilgili yorum yapan Güntekin Onay "Hakim Ziyech oynadığı zaman haber değeri taşıyor, oynamadığı zaman değil! Kasım ayına geldik, zaten 1 maç ilk 11'de oynadı. Haber değeri taşıması için oynaması gerekiyor! Artık oynamasını bekliyoruz, Galatasaray'ın ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesi Ziyech'in durumuyla ilgili konuştu. Genç teknik adam, "Hakim Ziyech dün (Cuma) idmanda joker olarak yer aldı. Yarın (Pazar) takımla tam olarak çalışmasını bekliyorum. Bayern Münih maçında oynayacaktır." dedi.