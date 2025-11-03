Hakim Ziyech'e krallar gibi karşılama!

Al Duhail'den temmuz ayında ayrılan Hakim Ziyech, uzun süreli bekleyişinin ardından yeni takımına imza attı.
Ziyech, ülkesi Fas'ın takımlarından Wydad Casablanca ile sözleşme imzaladı.
Wydad Casablanca'da 2 yıllık sözleşme imzalanan 32 yaşındaki Hakim Ziyech için gösterişli bir tören düzenlendi.
Wydad Casablanca'nın taraftarları, düzenlenen törende Hakim Ziyech'i adeta krallar gibi karşıladı.
Ziyech, ülkesi Fas'ın takımlarından Wydad Casablanca ile sözleşme imzaladı.
Wydad Casablanca'da 2 yıllık sözleşme imzalanan 32 yaşındaki Hakim Ziyech için gösterişli bir tören düzenlendi.
Wydad Casablanca'nın taraftarları, düzenlenen törende Hakim Ziyech'i adeta krallar gibi karşıladı.
Wydad taraftarları, Hakim Ziyech'i karşılıyor. pic.twitter.com/Fvv5aqr6Hi
— Sporx (@sporx) November 3, 2025
🇲🇦Hakim Ziyech pic.twitter.com/Ee4IkGOv5M https://t.co/ughSagpRBh
— Sporx (@sporx) November 3, 2025