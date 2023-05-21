Hakan'sız Inter, Napoli'ye direnemedi

Hakan Çalhanoğlu'nun oynamadığı maçta Inter, Napoli'ye 3-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hakan'sız Inter, Napoli'ye direnemedi
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21 Mayıs 2023 20:58
İtalya Serie A'nın 36. haftasında Napoli ile Inter karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Napoli 3-1'lik skorla kazandı.

Inter, 41. dakikada Roberto Gagliardini'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Napoli, 67. dakikada Andre Franck Zambo Anguissa ile öne geçti. Inter, 82. dakikada Romelu Lukaku ile eşitliği sağladı. Napoli'yi öne geçiren golü 85. dakikada Giovanni Di Lorenzo kaydetti. Gianluca Gaetano, 90+5'te skoru belirleyen golü kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu, Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi tarafından dinlendirildi.

Şampiyon Napoli, bu sonuçla puanını 86'ya yükseltti. Inter ise 66 puanda kaldı.

Napoli, gelecek hafta Bologna'ya konuk olacak. Inter, Atalanta'yı ağırlayacak.

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