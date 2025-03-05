Hakan Keleş: 'Buna ihtiyacımız vardı'

Adanaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Şanlıurfaspor maçı sonrası konuştu.



Keleş, maçın 2 takım için de kritik olduğunu ve kazanmaları gereken bir karşılaşmadan iyi sonuçla ayrıldıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Puan olarak çok fazla geriden geliyoruz. Şanlıurfaspor maça iyi başladı fakat biz çok iyi başlayamadık. Sonrasında tabii ki toparladık. Geriden gelip maçı kazanmak bizim için iyi oldu, ihtiyacımız vardı. Buraya kadar gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum. İlk geldiğimizde takıma bir umut verdik. Umut günden güne artıyor. Önümüzde şimdi bir Karagümrük maçı var, onu da kazanıp hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemek istiyoruz."



