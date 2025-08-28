Yaz transfer döneminin başlarında adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş bir paylaşım geldi.
Milli futbolcu, sosyal medya hesabından aslanların olduğu bir kare yayınladı ve "Aile" notunu düştü.
Hakan'ın bu paylaşımı, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.
İŞTE O PAYLAŞIM;
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak paylaşım
Inter'de forma giyen ve bir süre önce adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası sarı-kırmızılı takımın taraftarlarını heyecanlandırdı.
Yaz transfer döneminin başlarında adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş bir paylaşım geldi.
