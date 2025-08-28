28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak paylaşım

Inter'de forma giyen ve bir süre önce adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası sarı-kırmızılı takımın taraftarlarını heyecanlandırdı.

calendar 28 Ağustos 2025 16:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Yaz transfer döneminin başlarında adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş bir paylaşım geldi. 

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından aslanların olduğu bir kare yayınladı ve "Aile" notunu düştü.

Hakan'ın bu paylaşımı, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

İŞTE O PAYLAŞIM;





TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
